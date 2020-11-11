Турция и Хорватия сыграли вничью

Сборные Турции и Хорватии не выявили победителя в товарищеском матче.

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На 23-й минуте встречи счет в матче открыл турецкий нападающий Дженк Тосун. До перерыва команды также успели обменяться голами - забили Анте Будимир и Дениз Тюрюч.



В игровой промежуток с 53-й по 58-ю минуту были забиты еще 3 мяча. В составе сборной Хорватии отличились экс-спартаковец Марио Пашалич и Йосип Брекало. У турков забил Дженгиз Ундер. Так встреча и завершилась со счетом 3:3.



Турция 3:3 Хорватия



Голы: Тосун, 23 (пен), Тюрюч, 41, Ундер, 58 - Будимир, 32, Пашалич, 53, Брекало, 56.