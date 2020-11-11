Как сообщает источник, у игрока повреждение голеностопа. По этой причине он не сможет помочь Франции в товарищеском матче со сборной Финляндии, который пройдет 11 ноября. После этого матча у французов две игры в Лиге Наций – 14 ноября с Португалией в Лиссабоне и 17 ноября встреча со Швецией на "Стад де Франс".
24-летний Коман в составе "Баварии" в этом сезоне провел четыре матча, в которых отдал один результативный пас.
Напомним, "Бавария" является соперником московского "Локомотива" по групповому этапу Лиги Чемпионов.
Источник: RMC
Коман из-за травмы пропустит ближайший матч сборной Франции
Полузащитник "Баварии" и сборной Франции Кингсли Коман получил повреждение на тренировке национальной команды.
Фото: ФК "Бавария"
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