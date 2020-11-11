Франция уступила Финляндии, впервые с 2010 года проиграв домашний матч сборной не из топ-50 ФИФА

Товарищеская встреча между сборными Франции и Финляндии в Сен-Дени завершилась победой гостей со счетом 2:0.
Фото: AFP
Действующий чемпион мира сборная Франции уступила в домашнем товарищеском матче национальной команде Финляндии - 0:2. Итоговый счет игры был установлен уже в первом тайме - Форсс и Валакари отличились на 28 и 31 минутах встречи соответственно.

Это первый за текущее десятилетие случай, когда "трехцветные" проигрывают домашний матч команде, находящейся за пределами топ-50 рейтинга ФИФА - сборная Финляндии занимает в нем 55 строчку. В последний раз подобное произошло в 2010 году, когда в квалификационном матче к Евро-2012 гостевую победу над Францией со счетом 1:0 одержала команда Белоруссии, находившаяся тогда в рейтинге ФИФА на 77 месте.

Сборная Финляндии является соперником России по группе Евро-2020.

Товарищеский матч

Франция – Финляндия 0:2 (0:2)

Голы: Форсс, 28, Валакари, 31

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Теги: Сборная Франции Сборная Финляндии
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