Франк де Бур установил антирекорд для главных тренеров сборной Нидерландов, сыграв вничью с Испанией

Товарищеский матч Нидерланды - Испания (1:1) установил новый статистический антирекорд для главных тренеров "оранжевых".

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Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур установил новый антирекорд для наставников национальной команды "страны тюльпанов", завершив домашнюю товарищескую встречу со сборной Испании вничью со счетом 1:1.



Де Бур стал первым главным тренером "оранжевых", стартовавшим с четырехматчевой серии без побед. Ранее под его началом Нидерланды уступили в домашнем товарищеском матче Мексике со счетом 0:1 и сыграли вничью две выездных встречи Лиги наций против Боснии (0:0) и Италии (1:1).