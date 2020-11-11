Сборная Португалии дома обыграла в товарищеской встрече Андорру со счетом 7:0.
Форварду хозяев Криштиану Роналду эта победа позволила достичь отметки в 100 выигранных матчей в футболке национальной сборной. Роналду стал четвертым футболистом в Европе, которому покорилось это достижение. Ранее это удалось испанцам Серхио Рамосу (129 побед), Икеру Касильясу (121 победа) и Хави (100 побед).
Стоит также отметить, что Криштиану Роналду, отличившись во встрече с Андоррой, забил свой 102-ой гол за сборную Португалии. До рекорда завершившего карьеру иранского нападающего Али Даеи (109 голов) португальцу осталось 7 мячей.
Роналду достиг отметки в 100 побед за национальную сборную. До него это удалось лишь троим европейцам
Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил сотую победу за национальную команду в домашнем товарищеском матче с Андоррой (7:0). Он стал четвертым игроком в Европе, оформившим это достижение.
Фото: AFP
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