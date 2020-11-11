Серхио Рамос повторил рекорд Буффона по числу матчей за сборную среди европейских игроков

Защитник сборной Испании Серхио Рамос принял участие в выездном товарищеском матче с Нидерландами (1:1) и повторил достижение итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона по количеству игр за сборную среди европейцев.

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Товарищеская игра между Нидерландами и Испанией закончилась вничью 1:1. Центральный защитник гостей Серхио Рамос вышел на замену на 85 минуте встречи.



Тем самым Рамос повторил достижение итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона по количеству игр за сборную среди игроков из Европы - испанский защитник также провел за национальную команду 176 матчей.



34-летнему Серхио Рамосу осталось 8 матчей до мирового рекорда - его установил египтянин Ахмед Хассан, на счету которого 184 игры за свою сборную.