Товарищеская игра между Нидерландами и Испанией закончилась вничью 1:1. Центральный защитник гостей Серхио Рамос вышел на замену на 85 минуте встречи.
Тем самым Рамос повторил достижение итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона по количеству игр за сборную среди игроков из Европы - испанский защитник также провел за национальную команду 176 матчей.
34-летнему Серхио Рамосу осталось 8 матчей до мирового рекорда - его установил египтянин Ахмед Хассан, на счету которого 184 игры за свою сборную.
Серхио Рамос повторил рекорд Буффона по числу матчей за сборную среди европейских игроков
Защитник сборной Испании Серхио Рамос принял участие в выездном товарищеском матче с Нидерландами (1:1) и повторил достижение итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона по количеству игр за сборную среди европейцев.
Фото: Getty Images
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