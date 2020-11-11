Тренер сборной Молдавии: раньше в сборной России было больше звезд. Сейчас это скорее слаженный механизм

Тренер сборной Молдавии и экс-нападающий "Зенита" Сергей Клещенко поделился мнением об изменениях в национальных командах России и Молдавии со времен его карьеры игрока.
Фото: IPN
- Как за 20 лет изменились сборные России и Молдавии? Создается впечатление, что раньше в сборной России было больше ярких личностей, больше звезд. Сейчас это скорее слаженный командный механизм. Если же брать Молдавию, то сейчас игроки нашей сборной выступают в Италии, Голландии, Португалии, Турции - 20 лет назад нам не хватало представителей таких статусных лиг; в этом смысле мы стали сильнее. Другое дело, что уровень молдавского чемпионата с тех времен сильно упал, - передает слова Клещенко matchtv.ru.

4 июня 2000 года сборная Молдавии с Клещенко в составе сыграла в Кишиневе товарищеский матч со сборной России под руководством Олега Романцева, за которую выступали Бесчастных, Панов, Лоськов, Тихонов, Титов, Гусев, Хлестов, Онопко, Нигматуллин. Встреча закончилась победой гостей со счетом 1:0, единственный гол забил на 14 минуте игры российский нападающий Максим Бузникин. После этого сборная России еще дважды встречалась с Молдавией в отборочном турнире к чемпионату Европы 2016 года, результатами этих матчей для нашей национальной команды стали домашняя ничья 1:1 и гостевая победа со счетом 2:1.

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Теги: Сборная России Сборная Молдавии
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