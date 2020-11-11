Повторные тесты на COVID-19 игроков национальной команды России Александра Ерохина, Антона Заболотного и Даниила Лесового показали отрицательный результат, сообщает пресс-служба сборной. Симптомы заболевания у футболистов отсутствуют, многочисленные тестирования, проведенные ранее, также были отрицательными.
В настоящее время медицинский штаб сборной России находится в контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии этих футболистов в ближайших матчах сборной.
Ранее стало известно, что у футболистов сборной России Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового выявлены сомнительные результаты тестов на коронавирус.
Игроки сборной России Ерохин, Заболотный и Лесовой сдали отрицательные повторные тесты на COVID-19
Контрольные тесты на коронавирус футболистов сборной России Александра Ерохина, Антона Заболотного и Даниила Лесового дали отрицательный результат, игроки не болеют COVID-19.
Фото: РФС
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