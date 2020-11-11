- Очень жаль, что местные органы власти не позволили нам провести матч со зрителями. Ради них мы, собственно, и хотели сыграть со сборной России. Сколько их могло быть? Ажиотаж был бы огромным. Арена у нас небольшая - всего 10 тысяч мест. Но на такую игру, поверьте, и тридцатитысячник забился бы под завязку. И это только местными болельщиками. Вот единственная ложка дегтя перед нашей встречей, - передает слова Олейниченко matchtv.ru.
Сборные России и Молдавии встречались между собой трижды. 4 июня 2000 года команда Олега Романцева благодаря голу Максима Бузникина одержала выездную товарищескую победу 1:0. 12 октября 2014 года сборная под руководством Фабио Капелло сыграла с Молдавией домашнюю ничью 1:1 в рамках квалификационного турнира к Евро-2016, на гол Дзюбы с пенальти точным ударом ответил Епуряну. 9 октября 2015 года в том же отборочном турнире, но уже под руководством Леонида Слуцкого Россия обыграла Молдавию в гостях со счетом 2:1, победный результат обеспечили голы Игнашевича с подачи Дзюбы и Дзюбы с подачи Игнашевича.
Президент молдавской федерации футбола: на игру с Россией забили бы под завязку и 30-тысячный стадион
Президент Федерации футбола Молдавии Леонид Олейниченко прокомментировал запрет властей страны на проведение товарищеского матча против сборной России со зрителями.
Фото: Facebook Леонида Олейниченко
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