- Мы не скрываем, что Россия - номинальный фаворит в предстоящей игре. Хорошо изучили сильные стороны соперника. Знаем, кто приедет и кто не приедет - и исходя из этого готовимся к матчу. Отсиживаться в обороне не планируем. Будем пытаться атаковать и строить свою игру. Думаю, будет интересно, - цитирует Клещенко matchtv.ru.
Сборная Молдавии проиграла все три матча в октябре 2020 года с общим счетом 0:12, последовательно уступив Италии (0:6) в товарищеском матче, а затем Греции (0:2) и Словении (0:4) в рамках розыгрыша Лиги наций в дивизионе C. В своей группе ЛН Молдавия занимает последнюю четвертую строчку, набрав 1 очко в 4 матчах.
Сборная России лидирует в своей группе Лиги наций с 8 очками после 4 проведенных встреч. Вслед за товарищеской игрой со сборной Молдавии нашей национальной команде предстоит провести два выездных матча - с Турцией 15 ноября и Сербией 18 ноября.
Тренер сборной Молдавии: не скрываем, что Россия — номинальный фаворит в предстоящей игре
Тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко дал комментарий о предстоящей товарищеской игре его команды против сборной России.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!