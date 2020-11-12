- Чего жду от игры с Россией? Шоу! Для зрителей, пусть даже у телевизоров, она будет именно такой. Игрой дружбы. При этом я понимаю, что наш тренер должен протестировать и новых членов сборной, и костяк, будет очень много замен, - цитирует Олейниченко matchtv.ru.
На ноябрьский сбор главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил нескольких игроков молодежной команды, которые могут получить шанс в товарищеском матче с Молдавией. После этой игры российской сборной предстоят две выездных встречи Лиги наций, соперниками в которых станут национальные команды Турции и Сербии.
Глава молдавской федерации футбола: от игры с Россией жду шоу!
Руководитель Федерации футбола Молдавии Леонид Олейниченко поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры между молдавской и российской сборными.
Фото: РФС
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