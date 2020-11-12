Сборная Молдавии проиграла все свои матчи в октябре 2020 года с общим счетом 0:12, сначала уступив Италии (0:6) в товарищеской игре, а затем Греции (0:2) и Словении (0:4) во встречах Лиги наций в дивизионе C. В своей группе ЛН Молдавия занимает последнюю четвертую строчку, набрав 1 очко в 4 матчах.
Команда Станислава Черчесова лидирует в своей группе Лиги наций с 8 очками после 4 проведенных встреч. После товарищеского матча в Кишиневе сборной России предстоит провести еще два выездных матча ЛН - против Турции 15 ноября и против Сербии 18 ноября. На третий осенний сбор главный тренер российской сборной вызвал сразу пятерых игроков молодежной команды, которые могут получить шанс в игре с Молдавией.
Отдельный интерес представляет то, как будет строить игру сборная России в отсутствие своего основного форварда в течение последних двух с лишним лет Артема Дзюбы.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча Молдавия - Россия онлайн возможен на сайте канала.
Начало игры: 20:00 МСК 12.11.2020
Молдавия - Россия. Где смотреть матч онлайн 12 ноября 2020
12 ноября в Кишиневе состоится товарищеский матч между сборными России и Молдавии.
Фото: РФС
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