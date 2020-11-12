Молдавия - Россия. Где смотреть матч онлайн 12 ноября 2020

12 ноября в Кишиневе состоится товарищеский матч между сборными России и Молдавии.
Фото: РФС
Сборная Молдавии проиграла все свои матчи в октябре 2020 года с общим счетом 0:12, сначала уступив Италии (0:6) в товарищеской игре, а затем Греции (0:2) и Словении (0:4) во встречах Лиги наций в дивизионе C. В своей группе ЛН Молдавия занимает последнюю четвертую строчку, набрав 1 очко в 4 матчах.

Команда Станислава Черчесова лидирует в своей группе Лиги наций с 8 очками после 4 проведенных встреч. После товарищеского матча в Кишиневе сборной России предстоит провести еще два выездных матча ЛН - против Турции 15 ноября и против Сербии 18 ноября. На третий осенний сбор главный тренер российской сборной вызвал сразу пятерых игроков молодежной команды, которые могут получить шанс в игре с Молдавией.

Отдельный интерес представляет то, как будет строить игру сборная России в отсутствие своего основного форварда в течение последних двух с лишним лет Артема Дзюбы.


Где смотреть матч онлайн?

Встречу покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча Молдавия - Россия онлайн возможен на сайте канала.

Начало игры: 20:00 МСК 12.11.2020

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Сборная Молдавии
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Орлов считает, что видео Дзюбы в сеть выложили болельщики "Краснодара" 1
Ловрен согласился с претензиями Крооса по календарю на нынешний сезон
Отец Месси прокомментировал информацию о переговорах с "ПСЖ"
Ребров — о Максименко в сборной: сказал ему, что не нужно торопиться, нужно окрепнуть 1
Гацкан: у Соболева не возникнет проблем в сборной, где игра заточена под Дзюбу 1
Источник: участницы митинга в поддержку Дзюбы не получили деньги из-за разгона полицией 7
Роналду забил 50 голов в 50 матчах за сборную Португалии после 30 лет
Капитан "Уотфорда" Дини посоветовал Роналду вместо "МЮ" перейти в "Вулверхэмптон"
Известно, сколько платили за участие в митинге в поддержку Дзюбы 8
В барнаульском "Динамо" ответили на интервью Соболева 3
Хавбек "Уфы" Камилов вспомнил, как стажировался в "Реале"
Широков: у нас в те дни сменилось четыре министра, добавился вице-премьер, а на федеральном ТВ говорят о Дзюбе 5
Молдавия - Россия. Где смотреть матч онлайн 12 ноября 2020
Бывший полузащитника "Рубина" Сонг перешёл в клуб из Джибути
"Тоттенхэм" построил Бэйлу поле для гольфа на клубной базе 1
В центре Москвы проходит митинг в поддержку Артема Дзюбы 31
Агент Сафонов считает, что Муса вернётся в Россию, но не в ЦСКА 6
Глава молдавской федерации футбола: от игры с Россией жду шоу! 1
Футбольные матчи в Москве будут проходить с заполняемостью трибун не более 25% 3
Муса анонсировал возвращение в Европу
Польская бригада арбитров рассудит Турцию и Россию в Лиге наций
Тренер сборной Молдавии: не скрываем, что Россия — номинальный фаворит в предстоящей игре
Баринов: сейчас у нас в футболе такое количество проблем, а все обсуждают Дзюбу 3
Источник сообщил, кто может заменить Кашшаи на посту руководителей судей 7
"Никогда не сдавайся и усердно работай". Норманн — о тяжелом периоде в жизни
Игнашевич — о 37-летнем Лебеденко: кроме того, что он качественный футболист, он еще и наставник для многих ребят
Шевченко — о поражении от Польши: если убрать результат, я занесу этот матч в актив
Президент молдавской федерации футбола: на игру с Россией забили бы под завязку и 30-тысячный стадион
Игроки сборной России Ерохин, Заболотный и Лесовой сдали отрицательные повторные тесты на COVID-19 2
Тренер сборной Молдавии: раньше в сборной России было больше звезд. Сейчас это скорее слаженный механизм 4
Все новости
-