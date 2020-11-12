— Могут ли у Соболева возникнуть проблемы из-за того, что игра сборной построена под Дзюбу и его качества? Нет. Это очень качественный футболист, который может подстроиться под другой футбол, — рассказал Гацкан в интервью "Metaratings".
36-летний Гацкан и 23-летний Соболев вместе выступали за "Крылья Советов" до января 2020 года, после чего форвард на правах полугодичной аренды перешёл в "Спартак". Затем московский клуб выкупил контракт футболиста за 4,5 млн евро.
Напомним, сегодня сборная России проведет товарищеский матч против сборной Молдавии. В отсутствие Артёма Дзюбы именно Соболев должен стать основным выбором Станислава Черчесова на позицию форварда.
Гацкан: у Соболева не возникнет проблем в сборной, где игра заточена под Дзюбу
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан считает, что у Александра Соболева не возникнет проблем в сборной России.
Фото: ФК "Спартак"
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