"Ну, или он ваш сын внебрачный, или почему вы все время про него спрашиваете. Когда посчитаем нужным, тогда это мы и сделаем.
Он не выигрывал, приехал чуть-чуть подуставшим. Решили, что сегодняшнюю игру будет играть Гильерме, а следующие игры – посмотрим, кто в каком психологическом состоянии будет", – сказал Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, что товарищеский матч сборных России и Молдавии завершился нулевой ничьей. Следующая игра национальной команды состоится в рамках групповой стадии Лиги наций УЕФА. 15 ноября сборная России сыграет с командой Турции. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по Москве на стадионе "Улкер" в Стамбуле.
Черчесов – Губерниеву: или Сафонов ваш сын внебрачный, или почему вы все время про него спрашиваете
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос комментатору Дмитрию Губерниеву о том, почему голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов не вышел на поле в контрольной встрече с командой Молдавией.
Фото: РФС
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