"В завершении у нас не получалось, поэтому мы не забили гол. Были хорошие подходы и удары, но, наверное, поле вносило свои корректировки. Из-за этого не получилось качественно использовать свои моменты. До игры настрой был на победу", - сказал Джикия в эфире телеканала "Матч Премьер".
Напомним, что защитник "Спартака" был признан болельщиками национальной команды лучшим игроком матча сборных России и Молдавии.
Джикия - о матче с Молдавией: из-за поля не получилось качественно использовать свои моменты
Капитан сборной России Георгий Джикия подвел итоги товарищеского матча с командой Молдавии (0:0).
Фото: сборная России
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