"Зобнин после 5 минут прервал предыгровую тренировку, почувствовал дискомфорт мышцы. Мы не рискуем, сделали ему МРТ, но не хотели рисковать. А Бакаев не в той кондиции, что надо. До Турции и Сербии постараемся подтянуть", - сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что в рамках Лиги наций УЕФА в ноябре сборная России проведет 2 матча - 15 ноября в Стамбуле с Турцией и 18 ноября в Белграде с Сербией.
Источник: Sport24
Черчесов рассказал, почему Зобнин и Бакаев не попали в заявку сборной России на матч с Молдавией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил отсутствие в заявке национальной команды полузащитников Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева на контрольный матч с Молдавией (0:0).
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!