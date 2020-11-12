"Когда играешь за сборную, любая игра важна. Мы настраивались победить, не реализовали моменты, соперник козыри какие-то представил.
Понятно, что в Турции будет другой футбол. С нежного футбола перейдем на другой. Лига наций, у нас будут изменения.
А сегодня был контрольный матч, который дал пищу для размышлений", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Напомним, что в матче с Молдавией футболисты сборной России нанесли 5 ударов в створ ворот соперника, но так и не смогли открыть счет.
15 ноября в рамках Лиги наций подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Турции, а 18 ноября сыграют с Сербией.
Черчесов: в Турции с нежного футбола перейдем на другой
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с Молдавией (0:0)
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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