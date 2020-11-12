"Это хамство на уровне повозки с осликом". Уткин отреагировал на фразу Черчесова о том, что Сафонов - внебрачный сын Губерниева

Футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание главного тренера Станислава Черчесова после товарищеского матча с Молдавией (0:0).

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На вопрос комментатора Дмитрия Губерниева о том, почему в игре не принял участие голкипер Матвей Сафонов, наставник национальной команды ответил: "Ну, или он ваш сын внебрачный, или почему вы все время про него спрашиваете".



"Мне просто интересно. Если самого Черчесова спросить про какого-то игрока, например, хоть бы про Кудряшова, или про Джанаева: он что, Станислав Саламович, ваш сын внебрачный? Как Станислав Саламович отреагирует на такую шутяру? Вы вот как думаете? Побагровеет весь или частично?



У Сафонова что, родителей нет, или их можно вот так позорить на волне своей дремучести и несдержанности? На Кавказе это терпят, интересно?



Это даже не трамвайное, это какое-то хамство на уровне повозки с осликом", - написал Уткин в своем телеграм-канале.