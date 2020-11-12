Нули на табло, пустота в игре. Оценки наших парней за беспросветную грусть-тоску России в Кишинёве

Товарищеский матч между сборными Молдавии и России завершился со счетом 0:0.
Гильерме – б/о

Вернувшийся в ворота сборной после шестиматчевого и почти годичного (без четырех дней) отсутствия Маринато Гилерме так и не получил шанса подтвердить или опровергнуть правильность нового-старого выбора Станислава Черчесова на позиции голкипера. До створа Молдавия так и не добила.

Караваев – 2.0

Много, но непродуктивно подключался к атакам. В обороне был небезгрешен, порой останавливал оппонента только с помощью фола, в том числе и возле своей штрафной.

Дивеев – 2.5

В целом провел хороший, добротный матч. Заслужил бы и более высокую оценку, если бы не опасный обрез в концовке, который имел все шансы обернуться голом в наши ворота.

Джикия – 3.5

Единственный игрок нашей сборной, к которому не за что придраться. В паре с Дивеевым выиграл всю борьбу в своей штрафной и не позволил нанести ни одного удара в створ ворот. Не давал себя обыгрывать, дорабатывал все эпизоды, вовремя исправлял оплошности партнеров. То, что Гилерме остался без оценки – главным образом заслуга Джикии.

Жирков – 2.5

Много подключался в атаку, в которой левый фланг сборной России выглядел чуть поактивнее правого. Выполнил пару хороших кроссов, но успеха они не принесли, как и все действия нашей команды в нападении. В защите был цепок, не позволял себя обыгрывать.

Кузяев – 2.0

Выбор варианта с разделением опорной зоны между не совсем профильным Кузяевым и совсем неопытным Фоминым не сработал – даже против Молдавии как бы созидательная конструкция без зубастого и боевитого «бультерьера» работала недопустимо плохо. Доходило до того, что хозяева поля (на минуточку, они стоят в Лиге наций на вылет в дивизион D, в то время как мы – на повышение в дивизион A) минутами контролировали мяч в районе нашей штрафной – и у опорных полузащитников сборной России не получалось ни отобрать его, ни забрать подбор. К счастью, при попытках входа в саму штрафную лайт-режим для нападения Молдавии заканчивался – Джикия и Дивеев свой участок контролировали надежно.

На чужой половине поля Далер тоже не преуспел.

Фомин – 2.0

Весь первый абзац из пункта про Кузяева в полной мере относится и к Фомину.

В атаке Даниил был чуть активнее Далера – что выразилось в том, что он несколько раз неточно (и, как следствие, абсолютно бесполезно) пробил по воротам.

Ал. Миранчук – 2.0

У главного конструктора российских атак сегодня практически ничего конструктивного не собралось. Сборная Молдавии – это вам, Алексей, не «Интер» какой-нибудь там. И не «Мидтьюлланн», соответственно. 175 место в рейтинге ФИФА, как-никак, не хухры-мухры.

Однако в плюс Миранчуку-старшему однозначно стоит поставить опасный крученый удар под дальнюю штангу, который с трудом вытащил Намашко. Он был действительно неплох, и вместе с тоже не самым худшим ударом со штрафного в перекладину во втором тайме позволил поднять оценку до обозначенной.

Нули на табло, пустота в игре. Оценки наших парней за беспросветную грусть-тоску России в Кишинёве

Ионов – 2.0

Пространства, которое так нужно Алексею для проявления своих лучших скоростных качеств, у него сегодня не было. Оно и понятно. Молдавия – страна маленькая, только разбежишься как следует – и ты уже то ли в Румынии, то ли украинскую границу нарушаешь, в зависимости от направления. А тут еще и защитники на пути стоят плотной толпой.

Как следствие, с мячом Ионов встречался редко. Был момент с разрезающим пасом Чалова в штрафную, когда уже показалось, что вот оно – но вратарь был на мяче раньше.

Черышев – 2.5

Левый фланг атаки нашей сборной до замены Дениса визуально был несколько активнее правого – Черышев и Жирков сработали в тандеме лучше, чем Ионов и Караваев. Однако успеха это… ну да вы же знаете счет, что тут рассказывать.

Чалов – 1.5

Совершенно не вписался в игру сборной, выпадал из поля зрения на огромные отрезки времени; уходил в глубину поля, когда был нужен впереди, и торчал в штрафной, когда стоило чуть сблизиться и обыграться с полузащитой. А свой суперголевой момент – мяч прилетел к Федору на углу вратарской площади и он беспрепятственно наносил удар – просто запорол, от души пальнув выше перекладины.


Кучаев – 2.5

Выход Константина в перерыве заметно добавил нашей команде активности в начале второго тайма. К несчастью, только на время.

Обляков – 2.0

Замена Кузяева на Облякова никакого позитивного эффекта не дала.

Соболев – 2.0

Александр, в отличие от Чалова, привык играть «столба», а в сборной даже уже забивал. Однако, сменив Федора, потерялся на поле точно так же, как он. Разве что супермоментов не запорол – потому что их и не было. Опасно пробил из-за штрафной рядом со штангой – до ворот было далеко и промазать было не зазорно.

Мостовой – 2.0

Усиления в игру не внес.

Кудряшов – 2.0

Дал Жиркову 25 минут отдохнуть – это, пожалуй, главный позитив от выхода на поле Федора. Да, наверное, и единственный.

Ан. Миранчук – 1.5

От замены брата на брата на поле ничего не поменялось. Разве что Антон чаще Алексея ошибался в передачах и таких же опасных ударов у него не было. В то время как по позиции именно от дежурного в данный момент брата должен был исходить атакующий конструктив сборной России.

Фото: Константин Рыбин / РПЛ, AFP

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Теги: Сборная России Сборная Молдавии
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