Хавбек сборной России и московского "Динамо" Даниил Фомин поделился впечатлениями о товарищеской игре Молдавия - Россия, которая завершилась нулевой ничьей.
- Игра тяжелая была. Мы создавали моменты, чуть не хватило последнего паса. Будем готовиться к следующим матчам. Конечно, хотелось победить. В сборной на все матчи настраиваются на победу. У меня были тоже моменты в первом тайме, - сказал Фомин в эфире телеканала "МатчТВ".
Контрольный матч сборных Молдавии и России закончился со счетом 0:0. Хавбек "Динамо" Даниил Фомин провел свою вторую игру в составе национальной команды России и впервые вышел в основе на позиции опорного полузащитника. Футболист отыграл полный матч и нанес три дальних удара по воротам (один в створ).
Фомин - о ничьей с Молдавией: тяжелая игра. Мы создавали моменты, чуть не хватило последнего паса
Полузащитник сборной России Даниил Фомин дал комментарий о товарищеском матче нашей команды со сборной Молдавии, который закончился вничью 0:0.
Фото: Константин Рыбин / РФС
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