Дивеев - о 0:0 с Молдавией: в концовке я намудрил немного - отдал в спину Караваеву. Но ошибаются все

Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал свою игру в товарищеском матче против команды Молдавии (0:0).

Фото: РФС

- На установке узнал, что выйду на поле. Эмоции? Надо было просто играть, показывать свою игру и то, что я умею. Тренер дал установку и поставил задачи, кому отдавать, кого подстраховать, когда бороться. Ни капельки не волновался. В конце я тоже намудрил немного, но ошибаются все. Недопонял Караваева: он пошел вперед, а я отдал ему в спину. Но ничего. Игру мы контролировали, надо было просто забивать, - цитирует Дивеева пресс-служба российской сборной.



Товарищеская игра сборных России и Молдавии в Кишинёве завершилась нулевой ничьей. 21-летний центрбек Игорь Дивеев, ранее выступавший за молодежную сборную, впервые сыграл за главную национальную команду. Защитник провел на поле все 90 минут и был надежен, но в концовке матча ошибся с пасом на Караваева, что привело к перехвату мяча и опасной ситуации возле ворот Маринато Гильерме.