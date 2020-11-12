Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал отвечать на вопрос о влиянии отсутствия в составе команды форварда "Зенита" Артема Дзюбы на итоговый результат матча с Молдавией (0:0).
- Не хватало ли сегодня Дзюбы? К футболу этот вопрос имеет отношение? По-моему, нет, - передает слова Черчесова "Чемпионат".
Нападающий "Зенита" и основной форвард сборной России в последние два года Артем Дзюба не был вызван на ноябрьский сбор национальной команды после нашумевшей истории с распространенным через интернет скандальным компрометирующим видеороликом. В товарищеском матче со сборной Молдавии в нападении вышел играть форвард ЦСКА Федор Чалов, которого во втором тайме сменил нападающий "Спартака" Александр Соболев. Встреча закончилась со счетом 0:0.
Черчесов: вопрос о Дзюбе не имеет отношения к футболу
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уклонился от ответа на вопрос об отсутствии нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: EPA
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