Наставник молдавской сборной турок Энгин Фират оценил результат товарищеской игры своей команды против сборной России.
- Мы играли против одной из топовых сборных. Игроки были мотивированы. Мы готовились, знали, как Россия будет играть. Хороший результат для нас. Матч Турция - Россия? Я думаю, это будет открытая игра. Думаю, будет ничья в противостоянии двух равных команд, - цитирует Фирата Sport24.
Товарищеская встреча сборных России и Молдавии завершилась с "сухим" ничейным счетом 0:0. Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет в Стамбуле против Турции 15 ноября в рамках 5 тура розыгрыша Лиги наций. Сборная России лидирует в группе с 8 очками после 4 игр, у команды Венгрии 7 очков, Турция и Сербия набрали по 3 и 2 очка соответственно.
Главный тренер сборной Молдавии назвал команду России топовой сборной
Турецкий главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират прокомментировал итоги товарищеского матча со сборной России (0:0).
Фото: Getty Images
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