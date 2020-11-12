- Трудно сказать, помог ли бы Дзюба в этом матче, он сейчас не в оптимальной форме. Считаю, Соболев активно вышел. При нем и комбинации пошли, разум появился в атаке. А при Дзюбе мы только мячи в последнее время теряли, - передает слова Колоскова ТАСС.
Сборная России сыграла вничью 0:0 со сборной Молдавии в выездном товарищеском матче. Основной нападающий национальной команды и питерского "Зенита" Артем Дзюба отсутствовал в составе - главный тренер сборной Станислав Черчесов не стал вызывать его на ноябрьские матчи после возникновения скандальной ситуации, связанной с распространением в социальных сетях и медиа компрометирующего Дзюбу видеоролика.
Колосков: при Дзюбе мы только мячи в последнее время теряли. Соболев добавил разума в атаке
Экс-президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру сборной России в атаке после матча с командой Молдавии (0:0).
Фото: ТАСС
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