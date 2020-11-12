- Особо не волновался. Всё-таки уже есть определённый опыт, в том числе международных матчей и за клуб, и за молодёжную сборную. Понятно, что главная команда страны это огромная ответственность и серьёзный уровень, но был уверен в своих силах. Желательно, конечно, было одержать победу, будем надеяться, выиграть получится уже в следующем матче, - передает слова Кучаева "Чемпионат".
Товарищеская встреча сборных Молдавии и России завершилась вничью 0:0. 22-летний атакующий полузащитник ЦСКА Константин Кучаев дебютировал за национальную команду, выйдя на замену в перерыве матча вместо Алексея Ионова. Кучаев провел на поле второй тайм целиком и результативными действиями не отметился.
Следующие матчи сборной России пройдут в рамках Лиги наций: в 5 туре ЛН наша команда 15 ноября встретится на выезде со сборной Турции, в 6 туре 18 ноября - с командой Сербии.
Кучаев - о первой игре за сборную: особо не волновался, все-таки уже есть опыт международных матчей
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал свой дебют за первую сборную России в матче с Молдавией (0:0).
Фото: РФС
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