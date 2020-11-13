Евсеев: в сборной вчера сыграли трое бывших игроков "Уфы". Это все работа Газизова

Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Молдавии (0:0).

Напомним, что Шамиль Газизов занимал должность генерального директора "Уфы" с 2012 по 2020 год. На данный момент 52-летний специалист работает на аналогичном посту в "Спартаке".Источник: "инстаграм" Вадима Евсеева