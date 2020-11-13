Евсеев: в сборной вчера сыграли трое бывших игроков "Уфы". Это все работа Газизова Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Молдавии (0:0). View this post on Instagram A post shared by Evseev Vadim (@vadimevseev16) Напомним, что Шамиль Газизов занимал должность генерального директора "Уфы" с 2012 по 2020 год. На данный момент 52-летний специалист работает на аналогичном посту в "Спартаке". Источник: "инстаграм" Вадима Евсеева Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 12:31 Опубликовал: Андрей Бабич Теги: Сборная России Евсеев Газизов УФА Нашли ошибку в статье? Напечатать (7) 20 1 2 3 4 5