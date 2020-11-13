- С моей точки зрения, контрольно-товарищеский матч был, в знак уважения к Станиславу Черчесову. Он больше напомнил двухстороннюю игру на сборах. Более-менее поиграли в футбол последние минут 10-15 и чуть в начале, осуждать их, волосы рвать или горевать, наверное, не стоит - провели матч, какая-то для тренеров пища есть для анализа. Не очень понял, правда, в чем структура игры была у нашей команды, в чем была установка. Должен ли был быть активный прессинг или действия на контратаках. А так для статистики печально, что не выиграли, - цитирует Колоскова ТАСС.
12 ноября 2020 года в Кишинёве прошел товарищеский матч между сборными Молдавии и России, который завершился безголевой ничьей 0:0. Наши футболисты стали первыми, кто не смог забить Молдавии, за последние 14 матчей - предыдущий подобный случай произошел со сборной Андорры в июне 2019 года. Ничейный результат в этой игре поставил сборную России на грань падения в третью корзину посева жеребьевки европейского отбора на чемпионат мира 2022 года.
Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет в Стамбуле, ее соперником во встрече 5 тура Лиги наций станет сборная Турции. Сборная России лидирует в группе, набрав 8 очков в 4 встречах, на 1 очко меньше у сборной Венгрии.
Колосков - о ничьей с Молдавией: для статистики печально, что не выиграли
Экс-президент Российского футбольного союза и бывший вице-президент УЕФА Вячеслав Колосков дал комментарий об игре сборной России в товарищеском матче против Молдавии.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!