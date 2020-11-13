12 ноября 21-летний футболист провел 90 минут в контрольном матче против команды Молдавии (0:0).
"Игорь сыграл уверенно и спокойно, хотя внутренняя нервозность, конечно, была — все-таки первая игра за основную сборную.
В будущем он будет основным защитником сборной, в этом у меня вообще нет сомнений", - приводит слова Еремина Sport24.
Ранее агент игрока сообщил об интересе к россиянину со стороны клубов топ-5 европейских чемпионатов.
Дивеев выступает за московский ЦСКА с 2019 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провел 10 матчей (все - в стартовом составе), в которых отличился 1 забитым голом и 1 результативной передачей.
Агент Дивеева: Игорь будет основным защитником сборной
Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал дебют игрока в сборной России.
Фото: ПФК ЦСКА
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