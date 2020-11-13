"Не хватало ли Дзюбы в сборной? Наверняка. Сборная сыграла очень плохо, там его не хватало. Артем — это энергетический капитал нашей команды. Он старший, все его слушаются, и он заводной мужик. Пока без Дзюбы мы играть не умеем", - приводит слова Боярского Sport24.
Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать Дзюбу на ближайшие матчи национальной команды. Причиной тому стало слитое в интернет видео интимного характера, на котором похожий на футболиста "Зенита" человек занимается самоудовлетворением. Черчесов посчитал, что Дзюбе на данный момент лучше побыть с семьей.
Боярский - о матче с Молдавией: пока без Дзюбы сборная России играть не умеет
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Молдавией (0:0) в отсутствие в национальной команде форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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