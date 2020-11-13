— Меня удивило, что капитаном национальной сборной вышел не Жирков. Странно, что эту тему никто не затронул. Ясно, что решает главный тренер. Но мне кажется, что по возрасту и по всему остальному капитанская повязка должна была быть у Жиркова, — рассказал Мостовой в интервью ТАСС.
Капитаном сборной России был Георгий Джикия.
37-летний Жирков во вчерашнем товарищеском матче против сборной Молдавии провёл на поле 68 минут, уступив место Фёдору Кудряшову. Всего за сборную защитник провёл 98 матчей, забив два гола.
15 ноября россияне проведут игры Лиги наций против Турции, 18 ноября в рамках этого же турнира сыграют в гостях против Сербии.
Мостовой: меня удивило, что капитаном национальной сборной вышел не Жирков
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что капитаном команды в отсутствие Артёма Дзюбы должен быть Юрий Жирков.
Фото: ФК "Зенит"
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