"Сафонов отреагировал на нашу полемику с Черчесовым. Он подписался на меня в инстаграме, прислал смайлик улыбки и написал: "Это топ". Наступит час Сафонова и он сумеет закрепиться в ворота сборной", - сказал Губерниев.
Напомним, что вчера Губерниев спросил у Черчесова, почему он не поставил в состав Сафонова в матче против Молдавии. Наставник сборной России ответил телеведущему: "Он ваш сын внебрачный, или почему вы все время про него спрашиваете?"
Источник: Sport24
Сафонов подписался на Губерниева в инстаграме после ответа Черчесова
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов отреагировал на диалог между комментатором Дмитрием Губерниевым и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
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