Четыре игрока сборной Украины заразились коронавирусом перед матчем с Германией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил о вспышке коронавируса в команде.

Фото: УАФ

Шевченко отметил, что четыре игрока украинской команды заразились коронавирусом, но фамилии игроков не назвал. Также он добавил, что ближайший матч Лиги Наций с Германией находится под вопросом. В ближайшее время решение по этому вопросу примет УЕФА.



Поединок Германия - Украина запланирован на 14 ноября.



Источник: УАФ