Шевченко отметил, что четыре игрока украинской команды заразились коронавирусом, но фамилии игроков не назвал. Также он добавил, что ближайший матч Лиги Наций с Германией находится под вопросом. В ближайшее время решение по этому вопросу примет УЕФА.
Поединок Германия - Украина запланирован на 14 ноября.
Источник: УАФ
Четыре игрока сборной Украины заразились коронавирусом перед матчем с Германией
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил о вспышке коронавируса в команде.
Фото: УАФ
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