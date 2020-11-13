Коронавирус выявлен у Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука. Завтра эти игроки пройдут повторное тестирование, после чего будет принято решение о судьбе матча с Германией.
Сообщается, что по местным предписаниям медицинского протокола, человек у которого выявлен коронавирус в Германии, должен отправиться на самоизоляцию на 15 дней. Украинская делегация будет просить, чтобы игроки смогли покинуть территорию Германии.
Источник: Meta-ratings.com.uа
Заболевших коронавирусом игроков сборной Украины могут не выпустить из Германии
Четыре игрока сборной Украины сдали положительный тест на коронавирус.
Фото: УАФ
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