В основной группе национальной команды тренировались Заболотный, Ерохин и Лесовой, которые вернулись в расположение сборной после отрицательного результата на коронавирус. Напомним, что 10 ноября у этих игроков изначально тест показал позитивный результат, однако последующие результаты были отрицательными.
Матч Турция - Россия состоится 15 ноября.
Источник: твиттер сборной России
Заболотный, Лесовой и Ерохин тренируются в общей группе сборной России
Сборная России провела тренировку накануне матча Лиги Наций с командой Турции.
Фото: сборная России
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