Источник: Великобритания хочет стать единственной хозяйкой Евро-2020

Великобритания хочет полностью принять чемпионат Европы-2020 будущим летом.

Фото: Reuters

Сообщается, что футбольная ассоциация Англии уже начала переговоры с УЕФА по поводу проведения турнира. В то же время УЕФА пока рассчитывает провести Евро-2020 в 12 городах Европы.



Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.



Источник: Daily Mail