Сообщается, что футбольная ассоциация Англии уже начала переговоры с УЕФА по поводу проведения турнира. В то же время УЕФА пока рассчитывает провести Евро-2020 в 12 городах Европы.
Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Источник: Daily Mail
Источник: Великобритания хочет стать единственной хозяйкой Евро-2020
Великобритания хочет полностью принять чемпионат Европы-2020 будущим летом.
Фото: Reuters
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