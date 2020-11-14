"Неплохие соперники. Нам предстоят трудные матчи. Дома они будут играть в более атакующий футбол, чем в первых матчах против России. Нам удался первый тайм против Турции в октябрьском матче. Думаю, будет хорошая игра", - приводит слова Облякова пресс-служба сборной России.
15 ноября в рамках Лиги наций подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Турции, а 18 ноября сыграют с Сербией.
После четырех туров сборная России занимает первую строчку турнирной таблицы с восемью очками.
Обляков: сборной России предстоят трудные матчи
Полузащитник сборной России Иван Обляков поделился ожиданиями от предстоящих матчах Лиги Наций с Турцией и Сербией.
Фото: ПФК ЦСКА
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