"Джикия свою роль выполнял, ответственно к этому подошел. Понятно, что он и в "Спартаке" капитан. Поэтому ему это знакомо. В завтрашней игре Джикия тоже будет капитаном", - сказал Черчесов.
Напомним, что ранее капитаном национальной команды был Артем Дзюба, который не был вызван на этот сбор.
Поединок Турция - Россия состоится 15 ноября. Начало - в 20:00 мск.
После четырех туров сборная России занимает первую строчку турнирной таблицы с восемью очками.
Источник: "СЭ"
Черчесов объявил имя нового капитана сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал капитана команды на матч Лиги Наций с Турцией.
Фото: сборная России
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