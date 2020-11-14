"Понятно, что всегда хочется выигрывать. Но не всегда получается. На нас не давит, что мы давно не выигрывали. Постараемся завтра исправить эту ситуацию," - сказал Кудряшов.
В последних трех матчах сборная России сыграла вничью с командами Турции, Венгрии и Молдавии, а также проиграла Швеции.
15 ноября Россия в Лиге Наций сыграет на выезде с командой Турции. Начало - в 20:00 мск.
Источник: "СЭ"
Кудряшов заявил, что на сборную России не давит отсутствие побед
Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал серию без побед национальной команды.
Фото: Christian Charisius/dpa
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