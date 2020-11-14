"На первый сбор в сентябре приехали все те, на кого мы рассчитывали. Тогда были две победы. А на прошедшем сборе у нас основные игроки выбывали.
Другое дело, что мы рады новым игрокам. С удовольствием включаем их в команду и даем возможность себя проявлять", - сказал Черчесов.
Напомним, что на прошлом сборе выбыли Джикия, Фернандес и Гильерме. В этот раз в список не были включены Шунин, Фернандес, Смольников и Дзюба.
В ноябре сборная России проведет матчи Лиги Наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
После четырех туров сборная России занимает первую строчку турнирной таблицы с восемью очками.
Источник: "СЭ"
Черчесов: рады новым игрокам в сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ротации в команде.
Фото: РФС
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