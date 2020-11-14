Черчесов: все ждем победы в матче против Турции, все ее хотим

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящем поединке Лиги Нации против Турции.
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
"Обращаем внимание только на свою работу, анализируем свою работу, чтобы доносить до игроков точно то, что мы от них хотим. Мы все ждем победы, все ее хотим. Но ситуации бывают разные", - сказал Черчесов.

Матч Турция - Россия состоится 15 ноября. Начало - в 20:00 мск.

После четырех туров сборная России занимает первую строчку турнирной таблицы с восемью очками.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Сборная России Лига Наций Черчесов Сборная Турции
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