"Кого-то одного я не буду выделять. Отмечу всю команду. В матче в Москве с выходом Юндера у них стало больше получаться. Но нужно выделять всю команду, а не одного игрока", - сказал Кудряшов.
Матч Турция - Россия состоится 15 ноября и начнется в 20:00 мск.
Сборная России занимает первое место в группе, набрав восемь очков.
Источник: "СЭ"
Кудряшов: одного не буду выделять в сборной Турции, отмечу всю команду
Защитник сборной России Федор Кудряшов оценил ближайшего соперника в Лиге Наций команду Турции.
Фото: 24nfox.ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!