"Сегодня вечером будет теория. Все идет своим чередом. Вряд ли на теории будем возвращаться к Молдавии, это уже история. У нас важный матч с турками, на них заострим внимание," - сказал Черчесов.
Поединок Турция - Россия состоится 15 ноября. Начало - в 20:00 мск.
Команда Черчесова занимает первое место в группе, имея в своем активе восемь очков.
Напомним, что накануне Россия провела выездной товарищеский матч против Молдавии, который завершился со счетом 0:0.
Источник: "Чемпионат"
Черчесов: матч с Молдавией уже история, не будем на теории к нему возвращаться
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Наций с Турцией.
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ
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