"Россия провела превосходную игру с Молдавией, но не выиграла", — приводит слова Гюнеша Fanatik.
Встреча сборных России и Молдавии завершилась нулевой ничьей. Подопечные Станислава Черчесова нанесли 18 ударов по воротам соперника (5 в створ), но так и не смогли открыть счет.
Напомним, что национальная команда России 15 ноября сыграет с Турцией в рамках Лиги наций УЕФА. Встреча начнется в 20:00 по Москве на стадионе "Улкер" в Стамбуле.
Тренер сборной Турции: Россия провела превосходную игру с Молдавией
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш прокомментировал результат товарищеского матча сборной России с Молдавией.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!