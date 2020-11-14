Тренер сборной Турции: Россия провела превосходную игру с Молдавией

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш прокомментировал результат товарищеского матча сборной России с Молдавией.

Фото: РИА Новости

"Россия провела превосходную игру с Молдавией, но не выиграла", — приводит слова Гюнеша Fanatik.



Встреча сборных России и Молдавии завершилась нулевой ничьей. Подопечные Станислава Черчесова нанесли 18 ударов по воротам соперника (5 в створ), но так и не смогли открыть счет.



Напомним, что национальная команда России 15 ноября сыграет с Турцией в рамках Лиги наций УЕФА. Встреча начнется в 20:00 по Москве на стадионе "Улкер" в Стамбуле.