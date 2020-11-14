По этому показателя испанец опередил итальянца Джанлуиджи Буффона и стал рекордсменом по числу игр за европейскую сборную.
Мировой рекорд принадлежит египтянину Ахмеду Хассану. У него 184 игры за национальную команду.
Рамос стал рекордсменом Европы по количеству матчей на уровне сборных
Матч против Швейцарии в Лиге наций УЕФА стал для защитника сборной Испании Серхио Рамоса 177-м в национальной команде.
Фото: сборная Испании
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