Рамос стал рекордсменом Европы по количеству матчей на уровне сборных

Матч против Швейцарии в Лиге наций УЕФА стал для защитника сборной Испании Серхио Рамоса 177-м в национальной команде.

Фото: сборная Испании

По этому показателя испанец опередил итальянца Джанлуиджи Буффона и стал рекордсменом по числу игр за европейскую сборную.



Мировой рекорд принадлежит египтянину Ахмеду Хассану. У него 184 игры за национальную команду.