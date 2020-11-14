Рамос не забил 2 пенальти в одном матче после 25 реализованных ударов подряд (видео)

В матче 5 тура дивизиона A Лиги наций Швейцария - Испания защитник гостей Серхио Рамос не реализовал сразу 2 пенальти после 25 забитых подряд.

– Серега, ты чего? ?



Второй незабитый пенальти Рамоса. Скорее смотри, если до сих пор не веришь в произошедшее ? pic.twitter.com/r2UPWuMaxT — Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2020

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Центральный защитник сборной Испании Серхио Рамос в выездном матче Лиги наций со Швейцарией не реализовал сразу два 11-метровых удара. До этого Рамос был точен с пенальти 25 раз подряд.Матч Швейцария - Испания закончился вничью 1:1. После 5 сыгранных туров Испания с 8 очками идет на втором месте и в последнем туре может обойти за счет победы в очном матче Германию. У Швейцарии 3 очка и текущая четвертая позиция, но при победе над Украиной в 6 туре она может подняться выше и избежать вылета в дивизион B.