Испания не может победить в 7 гостевых матчах подряд. Это худшая серия в XXI веке

Сборная Испании в 5 туре дивизиона A Лиги наций сыграла вничью в гостях со Швейцарией (1:1). Этот матч стал седьмым подряд выездом, в котором Испания не смогла победить.

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Ничья со Швейцарией (1:1) продлила безвыигрышную гостевую серию сборной Испании до 7 матчей подряд. Это худший результат "ла фурии роха" в XXI веке. Последняя выездная победа испанцев датирована 5 сентября 2019 года - 2:1 с Румынией. После этого сборная Испании 6 раз сыграла вничью - 1:1 с Норвегией, Швецией, Германией, Нидерландами, Швейцарией и 0:0 с Португалией, а также уступила со счетом 0:1 Украине.



Ранее в истории сборной Испании случилась одна аналогичная серия, продлившаяся с 1990 по 1993 год, и две еще более протяженных: из 8 матчей, с 1941 по 1949 год, и из 9 матчей, с 1964 по 1968 год.