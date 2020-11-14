Зинченко получил травму в матче сборных Украины и Германии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о травме защитника Александра Зинченко и дал комментарий о матче со сборной Германии (1:3).

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- Зинченко в начале матча получил травму, было заметно, что он играет с определенными ограничениями. У него были интересные моменты в плане креатива. Мы играли с очень хорошей командой. Немцы также ошибались и в середине поля. Из этого и состоит футбол. Просто мы были наказаны за свои ошибки, а свои моменты не реализовали, - передает слова Шевченко официальный сайт УЕФА.



В матче 5 тура дивизиона A Лиги наций Германия - Украина (3:1) первый мяч забили гости - на 11 минуте игры мощным ударом в девятку отличился Роман Яремчук. Однако еще до перерыва хозяева не только вернули равновесие, но и вышли вперед - голами отметились Лерой Сане на 23 минуте и Тимо Вернер на 33 минуте. В середине второго тайма Вернер оформил дубль, с помощью рикошета установив окончательный результат матча.