- У сборной неплохое усиление в лице Ерохина, Лесового и Заболотного? Очень хорошо, что у ребят все в порядке. А что касается состава, то сейчас, по-моему, любые вливания бесполезны: сейчас хоть Месси туда ставь - бесполезно. Играли мы несколько дней назад с Молдовой - хороший товарищеский матч для проверки собственных сил. К сожалению, эта игра расстроила. Где нам еще найти соперника слабее? Но даже здесь мы не смогли проявить себя. Это позор какой-то, - передает слова Пономарева matchtv.ru.
Сборная России 15 октября в 20:00 по московскому времени сыграет выездной матч 5 тура дивизиона B Лиги наций против Турции. Команда Станислава Черчесова набрала 8 очков в четырех встречах и находится на первой строчке турнирной таблицы. У сборной Турции 3 очка и третья позиция в квартете. Конкурент сборной России в борьбе за первое место в группе Венгрия, ранее набравшая 7 очков, 15 октября в 22:45 принимает в Будапеште Сербию, с 2 очками замыкающую турнирную таблицу.
Пономарев - о составе сборной России: сейчас хоть Месси туда ставь - бесполезно
Экс-защитник ЦСКА и сборной Советского Союза Владимир Пономарев дал комментарий о составе сборной России на предстоящий матч Лиги наций против Турции.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!