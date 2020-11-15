Губерниев: стоит помнить, что на чемпионат мира Черчесов не отбирался

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о шансах сборной России остаться во второй корзине перед чемпионатом мира.
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
"Ничья с Молдавией осложнила наши шансы остаться во второй корзине перед чемпионатом мира. Отмечая все заслуги Станислава Саламовича Черчесова, стоит помнить, что на чемпионат мира он не отбирался. Если не попадем во вторую корзину, а из первой получим Францию или Бельгию, это будет проблема", - сказал Губерниев.

Товарищеский матч Молдавия - Россия завершился со счетом 0:0. Российская команда не может выиграть последние четыре встречи.

Сегодня команда Черчесова на выезде сыграет в Лиге Наций с Турцией. Поединок начнется в 20:00 мск.

После четырех туров сборная России занимает первую строчку турнирной таблицы с восемью очками.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Черчесов Сборная России Губерниев
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