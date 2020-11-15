Сборная Беларуси возглавляет группу 4 дивизиона C Лиги наций, набрав в 4 встречах 7 очков. В последнем (товарищеском) матче 11 ноября белорусы уступили в гостях Румынии 3:5, отыграв 3 мяча со счета 0:5 и не забив пенальти. В последней официальной игре Белоруссия дома была сильнее Казахстана - 2:0.
Сборная Литвы набрала 5 очков и находится в группе на втором месте, отставая от лидера Беларуси на 2 очка и опережая аутсайдера Казахстан всего на 1. При этом литовцы находятся в действующей беспроигрышной серии - она составляет уже 5 матчей и включает 3 победы над Албанией, Эстонией и Фарерами и 2 ничьи - с Белоруссией и Албанией.
Статистика очных матчей между Беларусью и Литвой насчитывает 4 игры: в двух были сильнее белорусы, остальные две закончились вничью. Разошлись команды миром и в первом круге текущего розыгрыша Лиги наций - 2:2 в Вильнюсе.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч Футбол 3" - просмотр матча Белоруссия - Литва онлайн возможен по подписке на календарный период или на конкретную игру.
Начало игры: 20:00 МСК 15.11.2020
Беларусь - Литва. Где смотреть матч онлайн 15 ноября 2020
В матче 5 тура дивизиона C Лиги наций сборная Беларуси принимает в Минске сборную Литвы.
Фото: Reuters
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